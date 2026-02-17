Schneider : -4% et franche cassure des 257E, via un 'gap' de rupture
Le support le plus proche se situe vers 225E et le plus solide vers 220,5E (testé le 24/11/2025).
|248,8500 EUR
|Euronext Paris
|-3,17%
