Schneider : 3% vers 236,5E
04/12/2025 à 15:08

Schneider a bondi de 3% vers 236,5E dès les 1ères minutes de cotation (gros "gap" au-dessus de 2331E), puis plus rien : 6 heures de dérive à l'horizontal entre 236 et 236,7E.
Le titre pourrait venir tester la MM100 qui gravite vers 140E avant le weekend.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
237,4000 EUR Euronext Paris +3,44%
