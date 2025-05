Schneider : +3%, referme le 'gap' des 227,1E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 09:23









(CercleFinance.com) - Il n'y a plus beaucoup d'obstacles avant les 241,5E (ex-zénith du 19 mars) : Schneider grimpe de +3%, referme le 'gap' des 227,1E (niveau coïncidant avec l'ex-plancher du 28 janvier), teste les 229E et se dirige vers 234E (résistance du 25 mars).





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 227,000 EUR Euronext Paris +2,23%