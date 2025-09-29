 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Schiphol envisage de geler les redevances aéroportuaires en 2026
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 18:30

Vue de l'aéroport international de Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas

Vue de l'aéroport international de Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas

L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a annoncé lundi qu'il envisageait d'abandonner son projet visant à augmenter de 5% en 2026 les redevances aéroportuaires qu'il perçoit après des discussions avec les compagnies aériennes.

Schiphol, l’un des aéroports les plus fréquentés d’Europe, a déjà augmenté cette année de 41% les frais facturés aux compagnies aériennes, dans le cadre d’un plan triennal destiné à financer de nouveaux investissements dans l’aéroport.

La hausse de ces redevances doit aussi servir à réduire les nuisances sonores, notamment par l’instauration de frais supplémentaires pour les vols de nuit.

"Nous comprenons que l'augmentation des redevances en 2025 a un impact significatif sur les compagnies aériennes", a déclaré le directeur financier Robert Carsouw dans un communiqué.

"Dans le même temps, Schiphol affiche de bonnes performances financières et certaines compagnies aériennes le considèrent comme trop cher. C'est pourquoi nous discutons d'un gel pour 2026", a-t-il ajouté.

L'aéroport a déclaré être en pourparlers avec les compagnies aériennes et qu'il prendrait une décision formelle sur les redevances d'ici la fin du mois d'octobre.

Une contribution volontaire de Schiphol compenserait l'augmentation prévue, rendue possible par des mesures de contrôle des coûts et d'efficacité, a ajouté l'aéroport.

En octobre dernier, la directrice générale de KLM, Marjan Rintel, avait qualifié la hausse de 41% des redevances prévue pour cette année "d’injustifiée et d’irrationnelle", ajoutant qu’elle entraînerait une augmentation du prix des billets et affaiblirait la compétitivité internationale de Schiphol.

KLM, basée à Schiphol, fait déjà face à des pressions supplémentaires sur ses coûts en raison d’une grève du personnel au sol, qui réclame de meilleurs salaires et conditions de travail.

(Rédigé par Alban Kacher, version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)

