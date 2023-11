Schelcher Prince parie sur une désinflation sans récession aux Etats-unis

(AOF) - "Désinflation sans récession et victoire des banquiers centraux". Telles sont les perspectives "optimistes" dessinées pour l’avenir par la société Schelcher Prince. Selon Hubert Lemoine, Directeur Général Adjoint en charge des Gestions et de la Recherche, les investisseurs "semblent depuis quelques jours embrasser le scénario d’atterrissage en douceur de l’économie américaine" qui "pourrait permettre à la Fed d’être plus accommodante en 2024".

Cet assouplissement de la politique monétaire de la réserve fédérale devrait s'accompagner d'un mouvement de "repentification de la courbe des taux", et de réduction du bilan de la Banque Centrale "va se poursuivre".

Le scénario de référence ("base case") serait selon le gérant une croissance américaine qui retourne "à son potentiel ou légèrement en-dessous" et une Europe qui "sort par le haut de sa stagnation actuelle". L'inflation "core" continuerait de baisser lentement vers l'objectif des banques centrales, même si celles-ci "ne seront peut-être pas aussi accommodantes que ne l'anticipent les marchés". La réduction du bilan des banques centrales se prolongerait alors "dans un contexte de résilience du marché du travail et donc de la consommation, principal moteur économique des pays développés".

Le scénario noir ("worst case") serait une entrée en récession de l'économie américaine, les taux des Fed Funds étant "déjà restrictifs" avec une accélération du taux de chômage et des défauts des sociétés. Ce scénario serait accéléré par une résilience de l'inflation, ainsi que par un "shutdown" de l’État américain.