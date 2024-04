Schelcher Prince Gestion lance un nouveau fonds de dette privée corporate

Classé article 8 au sens de la réglementation SFDR, le fonds investit dans des contreparties ayant fait l'objet d'une analyse ESG préalable. Dans l'optique d'accompagner les PME/ETI financées dans leur dynamique de prise en compte de leurs enjeux ESG majeurs, les conditions des financements octroyés pourront intégrer la mise en place de critères et d'objectifs ESG, ainsi qu'un suivi extra-financier adapté.

Il doit aussi leur offrir un risque modéré : les financements mis en place seront exclusivement "senior", aux côtés des prêteurs bancaires, et un niveau de granularité satisfaisant sera préservé avec un minimum de 25 contreparties accompagnées.

(AOF) - Schelcher Prince Gestion a annoncé le lancement d’un nouveau véhicule d'investissement en dette privée corporate : Schelcher Private Debt Senior. Ce neuvième véhicule dédié à l'activité dette privée de la société de gestion cible 300 millions d'euros. Affichant un objectif de coupon annuel moyen pondéré net supérieur à Euribor 6 mois + 4%, Schelcher Private Debt Senior doit permettre aux investisseurs de combiner recherche d’un rendement pérenne et financement des PME et ETI majoritairement françaises.

