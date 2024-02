Schelcher Prince Gestion lance un fonds actions de convictions

Schelcher Prince Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services , a dévoilé un fonds actions européennes baptisé Schelcher Equity Convictions.

Le fonds est co-géré par Mathieu Detouche, gérant de fonds convertibles et diversifiés chez Schelcher Prince qu’il a rejoint en 2012, et Loïc Tonnelier, gérant actions transfuge de Rothschild & Co AM. Le duo est soutenu par une équipe de 13 analystes.

La stratégie s’appuie sur une approche top-down et bottom-up . Elle comprend trois poches : les convictions de long terme, les expositions tactiques et des stratégies de couverture ( overlay ).

L'Agefi