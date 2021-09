Schelcher Prince Gestion anglicise le nom de ses fonds

(NEWSManagers.com) - Schelcher Prince Gestion change la dénomination de neuf fonds sur les expertises crédit, obligations convertibles et absolute return, selon un communiqué. L' objectif est " d' améliorer la visibilité " de la gamme de produits et de la rendre " plus lisible pour les investisseurs " . L' idée est aussi de toucher une clientèle plus internationale, puisque les fonds adoptent tous un nom anglais. De plus, la mention " Prince " est supprimée. Par exemple, Schelcher Prince Obligations Court Terme ESG devient Schelcher Short Term ESG, tandis que Schelcher Prince Haut Rendement devient Schelcher Global High Yield.

Ce changement n'a aucun impact sur les objectifs, la stratégie d' investissement, la gestion des risques ou la structure de frais, précise la société de gestion du groupe Arkéa Investment Services.