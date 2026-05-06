Schaeffler cède un peu de terrain malgré positif d'un analyste
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 16:44
DZ Bank a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre de l'équipementier automobile, ainsi que son objectif de cours de 10 euros.
La banque allemande estime que la société a globalement répondu aux attentes du marché pour ce début d'année, avec un chiffre d'affaires de 5,764 milliards d'euros, en baisse de 2,7% en données brutes, ou en hausse de 1% après ajustements des effets de change. Quant à l'Ebit, avant effets exceptionnels, il a atteint 285 millions d'euros, contre un consensus logé à 279 millions d'euros.
En parallèle, la direction a maintenu ses objectifs annuels et vise toujours un chiffre d'affaires entre 22,5 et 24,5 milliards d'euros, une marge d'Ebit ajustée comprise entre 3,5 et 5,5% et un free cash-flow de 100 à 300 millions d'euros.
Parmi les points forts du groupe, DZ Bank relève la forte position de Schaeffler, tant dans l'électrique que dans les motorisations thermiques. En outre, les mesures de restructuration et les programmes d'efficacité devraient améliorer la rentabilité. Dernier point positif selon les analystes, le groupe a réussi son expansion vers de nouveaux domaines comme la défense, l'aérospatiale et la robotique humanoïde.
Le risque identifié par les analystes est, sans surprise, un ralentissement possible de la conjoncture automobile mondiale, notamment en Chine et en Europe, et les risques liés à la lente transformation vers l'électrique qui pèse sur les marges.
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