SCBSM : Résultats semestriels 2025-2026 : La foncière parisienne armée pour saisir les opportunités stratégiques

Paris, le 31 mars 2026 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, présente ses résultats semestriels de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er juillet 2025 au 31 décembre 2025).
Chiffres clés
|
Valeur du
patrimoine
473,8 M€
(+1%)
|
dont
Paris QCA
92%
(+1 point)
|
Ratio
LTV
38,84%
(-1 point)
|
Capacité nette d'auto
financement [1]
6,1 M€
(+6%)
|
ANR
1
/ action
19,90 €
(+3%)
Variation calculée par rapport au 30 juin 2025 (sauf pour la capacité nette d'autofinancement comparée au 31 décembre 2024)
Une vision patrimoniale de long terme
Après un exercice 2024-2025 marqué par de nouveaux investissements dans des actifs parisiens (acquisition d'un immeuble situé boulevard Haussmann et d'un immeuble du boulevard des Capucines hors commerces), le 1 er semestre 2025-2026 acte la solidité des résultats et la poursuite du désendettement.
Dans un environnement plus que jamais incertain, cette stratégie permet à SCBSM d'être parfaitement maître de son destin et de pouvoir saisir les opportunités d'acquisitions stratégiques dans une vision patrimoniale de long terme.
Au service de cette stratégie, SCBSM dispose, outre le levier d'endettement, d'une trésorerie de 26,2 M€ et d'une réserve de liquidités potentielles via l'arbitrage des 8% du portefeuille encore détenu en dehors de Paris dont la valeur nette de dettes est estimée à 29,7 M€ à fin 2025.
Un patrimoine toujours plus parisien et qualitatif
Au cours du 1 er semestre, la valorisation des actions entreprises a permis d'améliorer encore la valeur du patrimoine, notamment la finalisation de la restructuration lourde de l'immeuble rue de Ponthieu dont la totalité des façades a été remplacée et la totalité des parties communes, des espaces extérieurs et la majorité des bureaux ont été entièrement refaites à neuf. Au 31 décembre 2025, le patrimoine est estimé à 473,8 M€ (+1% en 6 mois) dont 92% (+1 point) d'immeubles « prime » situés à Paris.
Cette appréciation continue de la valeur du patrimoine, associée à la baisse de 1,5 M€ de l'endettement financier net (196,8 M€ à fin 2025), a permis de ramener le ratio d'endettement LTV à 38,84%, en baisse d'1 point en 6 mois malgré les investissements récents.
Pour rappel, SCBSM s'est libéré de toute échéance financière majeure jusqu'à l'exercice clos en juin 2028.
Un Actif Net Réévalué par action à un nouveau plus haut historique
Cette saine gestion permet également de faire progresser l'Actif Net Réévalué par action [2] de +3% en 6 mois à 19,90 €, soit un nouveau plus haut historique.
Un résultat net de plus de 10 M€
|Normes IFRS
|
12/24
6 mois
|
12/25
6 mois
|Loyers
|9,7 M€
|10,6 M€
|Revenus du patrimoine
|11,0 M€
|12,2 M€
|EBITDA [3]
|8,9 M€
|9,3 M€
|Dotations nettes aux amortissements et provisions
|0,6 M€
|0,0 M€
|Résultat opérationnel avant variation de juste valeur
|9,5 M€
|9,3 M€
|Variation de juste valeur et résultats de cessions
|+3,2 M€
|+3,9 M€
|Résultat opérationnel
|12,7 M€
|13,2 M€
|Coût de l'endettement financier net
|-3,0 M€
|-3,1 M€
|Autres produits et charges financiers
|-1,9 M€
|+0,2 M€
|Résultat net, part du Groupe
|+7,8 M€
|+10,3 M€
|Capacité nette d'autofinancement
|5,8 M€
|6,1 M€
Grâce à la valorisation du patrimoine au cours des 12 derniers mois et à la réduction progressive de la vacance stratégique liée aux travaux, les loyers ont augmenté de 0,9 M€ (dont 0,5 M€ liés aux acquisitions). Cette hausse des revenus a permis de faire progresser l'EBITDA de 5%, à 9,3 M€. Le résultat opérationnel ressort à 13,2 M€ (+4%), après prise en compte de la baisse des dotations nettes aux amortissements et provisions (-0,6 M€) et d'une appréciation de 3,9 M€ de la valeur du patrimoine.
Le bénéfice net augmente de 2,5 M€ et s'élève à 10,3 M€ et la capacité nette d'autofinancement, témoin de la solidité du modèle d'affaires de la Société et de sa capacité à générer des cash-flows libres au service de sa politique de développement, augmenté de 6% à 6,1 M€. A noter que la capacité d'autofinancement du 1 er semestre 2024-2025 intégrait 0,6 M€ d'éléments à caractère non-récurrent. Retraité de ces éléments, la progression est de +17%.
Perspectives
Dans le cadre de sa stratégie patrimoniale, SCBSM continue ses recherches d'actifs immobiliers parisiens et poursuit l'étude d'opportunités d'arbitrage.
A propos de SCBSM :
SCBSM, foncière parisienne prime cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 470 M€, dont 92% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .
Contacts ACTUS finance & communication :
|Investisseurs :
|Journalistes :
|Jérôme Fabreguettes Leib
|Manon Clairet
|01 53 67 36 78
|01 53 67 36 73
|scbsm@actus.fr
|mclairet@actus.fr
[1] Capacité d'autofinancement après coût de la dette financière nette et impôts
[2] ANR de liquidation
[3]
Résultat opérationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement
+ dotations nettes aux amortissements et provisions
- SECURITY MASTER Key : m2qak5RtaWedyZ2caceZmpaWmGiXlmiUZ2XIl2hwasqXmXBgmW1laZ3HZnJomGZr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97315-scbsm_cp_rs_2025-2026_vdef.pdf
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