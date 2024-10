SCBSM : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2023-2024

Paris, le 29 octobre 2024 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce la mise à disposition de son Document d'Enregistrement Universel, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.24-0780.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par les textes réglementaires applicables et peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la Société ( www.scbsm.fr ) et ainsi que sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ).

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 420 M€, dont 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes : Jérôme Fabreguettes-Leib Manon Clairet 01 53 67 36 78 01 53 67 36 73 scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr