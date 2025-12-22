SCBSM : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 22 décembre 2025 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur (LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|SCBSM
|969500RWF4QUJY6HF161
|15/12/2025
|FR0006239109
|97
|9,75
|XPAR
|SCBSM
|969500RWF4QUJY6HF161
|16/12/2025
|FR0006239109
|100
|9,7
|XPAR
|SCBSM
|969500RWF4QUJY6HF161
|17/12/2025
|FR0006239109
|121
|9,6
|XPAR
|SCBSM
|969500RWF4QUJY6HF161
|19/12/2025
|FR0006239109
|85
|9,7
|XPAR
A propos de SCBSM :
SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 468 M€, dont 92% situé à Paris QCA à fin juin 2025. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .
Contacts ACTUS finance & communication :
|Investisseurs :
|Journalistes :
|Jérôme Fabreguettes Leib
|Manon Clairet
|01 53 67 36 78
|01 53 67 36 73
|scbsm@actus.fr
|mclairet@actus.fr
