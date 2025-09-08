 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SCBSM : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 08/09/2025 à 18:00

Paris, le 8 septembre 2025 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 02/09/2025 FR0006239109 61 8,95 XPAR
SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 04/09/2025 FR0006239109 36 8,95 XPAR
SCBSM 969500RWF4QUJY6HF161 05/09/2025 FR0006239109 50 8,95 XPAR

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 420 M€, dont 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes :
Jérôme Fabreguettes Leib Manon Clairet
01 53 67 36 78 01 53 67 36 73
scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m52dZZ1nl2nHy3GdkpZraJVpmG9olpSWbWfLk2ebZ8qbamppmGdqaMnLZnJknWpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93852-scbsm_cp_rachat_actions_20250908.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

SCBSM
8,950 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

