Scaramucci, de SkyBridge, affirme que les États-Unis résoudront la crise de la dette et que le bitcoin triplera d'ici à 2026

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Mehnaz Yasmin

Les Etats-Unis résoudront efficacement leur crise de la dette en permettant une légère hausse de l'inflation, même si cela peut avoir un impact négatif sur les épargnants et les ménages à revenus faibles ou moyens, a déclaré mercredi le fondateur de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, prenant le contre-pied de l'un des débats économiques les plus polarisants à l'approche des élections américaines du 5 novembre. . Les craintes d'un défaut de paiement technique et la menace d'une impasse récurrente sur le plafond de la dette ont été aggravées après que le gouvernement américain a annoncé que son déficit budgétaire pour l'exercice clos le 30 septembre a augmenté de 8 % pour atteindre 1 833 milliards de dollars par rapport à l'exercice 2023 , soit le troisième déficit fédéral le plus important de l'histoire des États-Unis. "Beaucoup de gens pensent que les États-Unis sont sur le point d'entrer dans une énorme crise de la dette. Et je crois que nous allons résoudre... cela et que nous allons empêcher que cela se produise", a déclaré M. Scaramucci au Reuters Global Markets Forum .

Les remarques de M. Scaramucci divergent de celles de plusieurs acteurs du marché qui ont exprimé de plus en plus d'inquiétudes quant à la viabilité de la dette américaine, face à la menace d'une nouvelle dégradation de la note souveraine. Le débat a également pris de l'ampleur après que les forces du marché ont estimé que les plans économiques du candidat républicain à la présidence Donald Trump ajouteraient deux fois plus de dettes que ceux de son adversaire électorale, la vice-présidente démocrate Kamala Harris . "Je préfère le plan Harris. Ce n'est pas le cas de mes contemporains de Wall Street", a déclaré M. Scaramucci, un financier américain qui a brièvement fait partie de l'administration Trump. "Ils ont effectué des transactions sur le marché en pensant que Donald Trump allait remporter l'élection L'éventualité d'une deuxième administration Trump a également alimenté les paris d'une résurgence des prix des crypto-monnaies, le bitcoin se rapprochant d'un record après que l'ancien président a promis de faire des États-Unis "la capitale de la crypto-monnaie de la planète"

À l'approche de la mi-2026, le bitcoin atteindra 170 000 dollars, a déclaré M. Scaramucci.

"Je crois que c'est pour bientôt, et encore une fois, je parle d'une multiplication par trois en 18 à 24 mois. Je ne pense pas que ce soit impossible pour cet actif, étant donné l'offre limitée et ce que je pense être une très forte demande", a-t-il ajouté. Lebitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, s'est échangé pour la dernière fois à 71 865 dollars. Il a augmenté de 69 % depuis le début de l'année.

(Rejoignez la GMF, un salon de discussion hébergé sur LSEG Messenger, pour des interviews en direct: https://lseg.group/3TN7SHH)