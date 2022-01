SBI Securities lance un premier fonds crypto pour des investisseurs qualifiés au Japon

(NEWSManagers.com) - SBI Securities vient d'annoncer le lancement d'un fonds axé sur les cryptomonnaies, dénommé SBI Cryptocurrency Fund. Ce fonds investira dans sept cryptomonnaies : bitcoin , ethereum , XRP, Polkadot, litecoin , Chainlink et Bitcoin Cash. Ouvert à la souscription du 17 décembre 2021 au 31 janvier 2022, il ne sera disponible qu'aux investisseurs qualifiés, qui disposent de plus de 30 millions de yens (620.000 euros) d'actifs financiers. Les investisseurs devront également rencontrer en présentiel un commercial de la filiale de distribution SBI Money Plaza, qui devra lui fournir des explications détaillées du produit . Après la période de souscription, le fonds sera clôturé pour une période d'un an. Le seuil d'entrée est de cinq millions de yens.

Ce véhicule est bâti sur un système d'association anonyme, utilisé dans les projets de financement participatif. Dans le cas présent, SBI Alternative Asset Management va créer une association anonyme dénommée SBI Alternative Fund GK, où les investisseurs pourront faire leurs placements. Ensuite, SBI VC Trading sera chargé des achats et ventes des monnaies numériques. Les bénéfices réalisés seront distribués à la fin du contrat.

Ce fonds numérique pourra investir 20 % maximum dans chaque crypto actif. Il sera rebalancé mensuellement.