SBF 120 : laissez-vous séduire par les nouveaux dirigeants

C.Heydemann DG Orange, R. Belmer DG Atos, E.Brachlianoff DG Veolia, FJackow DG Air Liquider.jpg (© DR)

Une quinzaine de grandes entreprises cotées à Paris change de dirigeants en 2022. Une période souvent délicate si elle n’est pas bien bien préparée.

L'année 2022 est synonyme de renouvellement dans la gouvernance des grandes entreprises cotées. Pas loin de 15% des entreprises pensionnaires du SBF 120 – dont 10% du CAC 40 – changent cette année de dirigeants opérationnels.

Un millésime également marqué par l’accélération de la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Au sein du CAC 40, cette gouvernance à deux têtes est désormais nettement majoritaire, à l'instar d' Air Liquide , Orange et Veolia depuis cette année. À rebours, Sodexo fait le chemin inverse avec une concentration des pouvoirs dans les mains de Sophie Bellon.

Une majorité de ces transitions est orchestrée dans le calme, avec un calendrier annoncé plusieurs mois à l’avance aux actionnaires.

Mais on compte quelques exceptions : Atos , Elior , Soitec , Eutelsat et Vallourec connaissent des changements de capitaine plus agités. Facteur nouveau, 2022 est une année de «mercato» entre les dirigeants du SBF 120.

Rodolphe Belmer a quitté Eutelsat pour rejoindre Atos et, tout récemment, Philippe Guillemot a surpris en claquant la porte d’Elior pour rejoindre Vallourec.

Une transition bien balisée en amont n’est pas nécessairement un gage de réussite, comme en témoigne Ipsos. Pressentie à