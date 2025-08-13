SBC Medical tombe après avoir manqué les estimations de résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de SBC Medical SBC.O ont baissé de 7,5% à 4,20 $ avant l'ouverture

** SBC, qui fournit des services de gestion aux cliniques esthétiques, affiche un revenu de 43,4 millions de dollars au deuxième trimestre, manquant les estimations de Wall Street de 44,7 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société rapporte un bénéfice par action (BPA) de 2 cents pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 14 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en baisse de 18,4 % depuis le début de l'année (YTD)