SBC Medical Group Holdings Inc devrait afficher un bénéfice de 14 cents par action

* SBC Medical Group Holdings Inc SBC.OQ SBC.O devrait publier ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Irvine en Californie devrait déclarer un chiffre d'affaires de 44,712 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour SBC Medical Group Holdings Inc est un bénéfice de 14 cents par action.

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour SBC Medical Group Holdings Inc est de 7,25 $, soit environ 39,3 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 4,40 $

