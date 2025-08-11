 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SBC Medical Group Holdings Inc devrait afficher un bénéfice de 14 cents par action
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SBC Medical Group Holdings Inc SBC.OQ SBC.O devrait publier ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Irvine en Californie devrait déclarer un chiffre d'affaires de 44,712 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour SBC Medical Group Holdings Inc est un bénéfice de 14 cents par action.

*

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour SBC Medical Group Holdings Inc est de 7,25 $, soit environ 39,3 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 4,40 $

11 août - Ce résumé a été généré par la machine le 11 août à 12:38 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

