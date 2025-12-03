Saylor's Strategy s'engage avec MSCI sur une exclusion potentielle de l'indice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Saylor, détails du paragraphe 4) par Utkarsh Shetti et Federico Maccioni

Strategy MSTR.O , le plus grand stockeur de bitcoin s au monde, est en train de discuter avec MSCI d'une décision qui pourrait potentiellement l'exclure de ses indices, a déclaré son président Michael Saylor à Reuters mercredi.

Le fournisseur d'indices MSCI doit prendre cette décision le 15 janvier, dans le cadre d'un bouleversement qui pourrait entraîner des sorties de fonds de l'ordre de 8,8 milliards de dollars si d'autres fournisseurs d'indices suivent le mouvement, selon une note de JP Morgan datant du mois dernier.

Strategy fait actuellement partie des indices MSCI USA et MSCI World, et une grande partie de sa valeur de marché est liée aux indices de référence par le biais de véhicules passifs tels que les ETF.

"Une exclusion jetterait des doutes sur les coûts de l'entreprise et sur sa capacité à lever des fonds et à contracter des dettes à l'avenir", a déclaré JPM dans sa note.

À la question de savoir si la société était en conversation avec MSCI, Michael Saylor a répondu: "Nous sommes engagés dans ce processus", ajoutant qu'il "n'était pas sûr" que les chiffres de JP Morgan sur les sorties de fonds étaient corrects.

Il a également commenté la récente chute du prix de la plus grande crypto-monnaie du monde, qui avait atteint un record au-dessus de 120 000 dollars en octobre, propulsé par la position amicale du président américain Donald Trump sur la crypto-monnaie et les changements réglementaires favorables à l'échelle mondiale, mais qui a chuté brusquement depuis.

La prudence accrue à l'égard des actifs plus risqués, stimulée par le spectre d'une bulle de l'IA dans un contexte de valorisations technologiques élevées et d'incertitude économique générale, a gâché le rallye au cours des dernières semaines. Les actions de Strategy ont perdu plus de 37 % cette année.

"Les actions vont être volatiles parce que la société est construite sur le bitcoin amplifié. Si le bitcoin chute, vous savez, s'il chute de 30 %, 40 %, alors l'action va chuter davantage, parce que l'action est construite pour chuter", a déclaré Michael Saylor lors d'un entretien avec Reuters en marge d'un événement de Binance à Dubaï.

Strategy fonctionne comme une trésorerie d'actifs numériques, un véhicule qui stocke des crypto-monnaies dans le but de capitaliser sur les pics et de permettre aux investisseurs plus prudents de s'exposer à des actifs plus risqués.

Son succès fulgurant a entraîné une augmentation du nombre d'entreprises cotées en bourse qui suivent ce modèle, mais le récent effondrement pourrait contraindre ces entreprises à vendre leurs avoirs et à exercer une pression à la baisse sur les prix.