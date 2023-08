Savills IM recrute Kevin Aitchison (Knight Frank Investment Management)

Kiran Patel, qui a travaillé dans le secteur de l'immobilier depuis 35 ans, dont près de 12 ans chez Savills IM, continuera à exercer une fonction de conseiller à partir de mars 2024 et restera membre du comité d'investissement de Savills IM.

À l'avenir, les responsabilités de Kiran Patel seront réparties entre Kevin Aitchison et un futur Global Chief Investment Officer, dont le processus de recrutement a déjà commencé.

Kevin Aitchison assurera la supervision des équipes d'investissement en capital de Savills IM sur l'ensemble de sa plateforme britannique et européenne. Ce poste de Managing Director – Equity Investments UK & Europe a été créé en prévision du départ à la retraite de Kiran Patel, qui quittera ses fonctions de Chief Executive & Global Chief Investment Officer à partir d'avril 2024.

(AOF) - Savills Investment Management a annoncé la nomination de Kevin Aitchison au poste de Managing Director – Equity Investments UK & Europe. Il rejoindra le gestionnaire international d'investissements immobiliers à la fin de l'année 2023 et reportera directement à Alex Jeffrey, Global Chief Executive Officer de Savills IM. Il rejoint Savills IM en provenance de Knight Frank Investment Management (KFIM), où il a occupé le poste de CEO pendant plus de 11 ans.

