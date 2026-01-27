Saverio Perissinotto prend la tête d’Anima Holding

Saverio Perissinotto a été nommé à la direction générale d’Anima Holding, la société de gestion contrôlée par Banco BPM, selon la presse italienne. Il prendra ses fonctions d’administrateur délégué début février, quand il quittera la présidence d’Eurizon Capital, la société de gestion du groupe Intesa Sanpaolo.

Saverio Perissinotto succède à Alessandro Melzi d’Eril , qui a quitté ses fonctions de président directeur général d’Anima et de sa filiale Anima SGR en octobre pour prendre la tête de Mediobanca.

Né à Venise en 1962, Saverio Perissinotto a commencé sa carrière à Paris en 1986 au sein de la Banque Indosuez, où il était analyste financier. Après un passage à Jakarta, il est revenu dans la capitale française en 1991, où il travaillé dans le wealth management pour la clientèle internationale et d’ingénierie patrimoniale. En 1995, Saverio Perissinotto est nommé directeur général de Crédit Agricole Indosuez Private Banking en Italie et rejoint en 2005 la structure Banca Intesa. Il devient codirecteur général adjoint d’Intesa Sanpaolo Private Banking, puis directeur général en 2015. Il prend cinq ans plus tard les rênes d’Eurizon Capital et la responsabilité de la gestion d’actifs du groupe Intesa Sanpaolo. Depuis 2024, il était président d’Eurizon Capital.

Anima, qui gérait 211 milliards d’euros fin décembre 2025, est contrôlée à près de 90?% par Banco BPM depuis avril 2024, suite à une opération d’acquisition lancée par la banque italienne, qui en détenait déjà près de 22?%.

Laurence Marchal