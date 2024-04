Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Savencia: stabilité du CA en organique au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires tout proche de 1,7 milliard d'euros pour les trois premiers mois de l'année en cours, en augmentation de 1,6% en données brutes et stable (+0,1%) à taux de changes et périmètre constant.



En organique, une contribution favorable des produits fromagers de 2,5%, grâce entre autres à une dynamique positive des volumes, a compensé une baisse de 2,1% des autres produits laitiers, liée notamment à un tassement des volumes de commodités.



Dans un environnement volatil et incertain marqué par l'évolution des modes de consommation et des tensions géopolitiques et économiques, Savencia indique poursuivre en 2024 ses efforts d'adaptation et d'investissement.





