Savencia : repli des bénéfices semestriels et projet de rapprochement avec Savencia Gourmet

(AOF) - Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires du groupe Savencia Fromage & Dairy a enregistré une légère augmentation de 0,5% par rapport à l'année précédente : 3,39 milliards d'euros. Le groupe a réalisé une croissance organique de 3,5%, soutenue par la solide performance du segment " Autres Produits Laitiers " et par une politique d’ajustement tarifaire en ligne avec la hausse du prix du lait dans l’ensemble de ses activités.

L'effet de structure de 0,3% résulte de l'intégration de la société Ugalait à compter du 2 juillet 2024. L'effet de change a été défavorable de 3,4% en lien avec la dévaluation des monnaies sud-américaines principalement.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 103 millions d'euros, contre 110 millions d'euros en 2024. Cette contraction modérée reflète la poursuite des tendances haussières du prix du lait et la difficulté à absorber cette inflation dans les prix consommateur, ainsi qu'une dégradation de certaines devises qui pénalise la contribution des activités internationales au résultat du groupe.

Le résultat net part du groupe s'affiche à 39 millions d'euros, en baisse de 19 millions d'euros par rapport à 2024.

En parallèle de sa publication semestrielle, Savencia Fromage & Dairy a annoncé hier avoir initié l'étude d'un projet de rapprochement avec Savencia Gourmet pour accélérer le développement du Foodservice Premium.

Savencia Gourmet possède la marque Valrhona (entreprise de transformation du cacao) et Savencia Fromage & Dairy est propriétaire de Elle & Vire Professionnel (marque commerciale de produits laitiers transformés industriels et acteur majeur du Foodservice Premium).

" Les synergies entre Valrhona et Elle & Vire favoriseraient l'avènement d'un leader mondial du Foodservice Premium au service des professionnels de la gastronomie. Cette étude, qui intégrerait également les autres activités chocolat de Savencia Gourmet, sera conduite au cours du dernier trimestre 2025 et soumise à la validation du conseil d'administration début 2026 ", explique Savencia.

