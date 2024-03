Savencia : repli de son résultat opérationnel annuel

(AOF) - En 2023, le résultat opérationnel courant de Savencia Fromage & Dairy a reculé de 9,1% à 212,9 millions d'euros. Cette baisse provient essentiellement de l'augmentation des coûts matières et énergies ainsi que de la baisse des cotations des produits industriels pénalisant le résultat de l'activité autres produits laitiers. Le résultat net part du groupe est de 96,5 millions d'euros, en progression de 28,5 millions d'euros et représente 1,4% du chiffre d'affaires.

En revanche, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,7% à 6,79 milliards d'euros. Celle-ci résulte d'une croissance organique de 11,6% ainsi que d'un effet de structure de 2,1% lié principalement à la consolidation des activités de Williner à compter d'avril 2023. Ces éléments sont toutefois impactés par un effet de change annuel négatif de 10% provenant essentiellement de la dévaluation du peso argentin accélérée au quatrième trimestre, ainsi que de l'évolution des autres monnaies vis-à-vis de l'euro.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le jeudi 25 avril prochain la distribution d'un dividende de 1,4 euro par action en progression de 7,5%.

S'agissant de ses perspectives 2024, Savencia souligne qu'elles "restent marquées par un environnement volatile et incertain". Le groupe cite "la poursuite de l'évolution des modes de consommation dans un contexte où le pouvoir d'achat reste contraint et les tensions géopolitiques et économiques entrainant un ralentissement de la croissance des économies mondiales".

