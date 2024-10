Savencia : progression du chiffre d’affaires de 1,3% à fin septembre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le chiffre d'affaires des autres produits laitiers affiche une croissance organique de 5,9% à fin septembre, profitant d'une accélération sur le troisième trimestre et d'effets de base favorables. Cette croissance est liée à une dynamique positive sur les marchés internationaux et aux activités de restauration hors domicile.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires des produits fromagers demeure stable, enregistrant une légère hausse en organique de 0,1%. Cette stabilité s'explique principalement par un effet de prix favorable, qui compense la diminution des volumes liée à un contexte de consommation toujours marqué par l'inflation.

