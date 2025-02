Savencia: progression de 5% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires en progression de 5,1% à 7,14 milliards d'euros au titre de 2024 (+3,1% en organique), 'dans un contexte économique mondial qui reste marqué par une inflation forte du prix du lait notamment en France'.



En organique, le chiffre d'affaires des produits fromagers s'est montré quasi-stable (+0,5%), partagé entre une diminution des volumes liée à un contexte de consommation toujours marqué par l'inflation d'une part et un effet de prix/mix favorable d'autre part.



Le chiffre d'affaires des autres produits laitiers a quant à lui enregistré une croissance organique de 7,8%, grâce à une dynamique positive sur les marchés internationaux et au développement des activités en Europe.





Valeurs associées SAVENCIA 51,20 EUR Euronext Paris +0,39%