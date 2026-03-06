Savencia Fromage & Dairy maintient son activité en 2025 mais voit sa rentabilité freinée
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 10:08
Le chiffre d'affaires s'établit à 6,957 MdsEUR sur l'ensemble de l'exercice 2025, en recul de 2,6%, en raison d'un effet de change défavorable (-4,3%, lié notamment aux monnaies sud-américaines). En organique, la croissance est de 1,6%, portée par la dynamique des autres produits laitiers ( 3,7%), là où l'activité des produits fromagers est restée stable.
Cette résilience commerciale n'empêche toutefois pas une pression sur les marges. Le résultat opérationnel courant s'élève à 210,5 MEUR (-9,38%). Cette baisse par rapport à 2024 s'explique par deux facteurs : l'augmentation record des prix du lait et la chute des cotations des produits industriels en fin d'année. En conséquence, le résultat net s'établit à 74,7 MEUR (-30,2%). Malgré ce repli, le conseil d'administration proposera un dividende de 1,40 EUR lors de l'assemblée générale du 23 avril prochain, en baisse par rapport au 1,60 EUR distribué au titre de 2024.
Un rapprochement entre les deux activités
L'annonce phare de ce bilan 2025 est le rapprochement stratégique entre Savencia Fromage & Dairy et les activités Chocolat de Savencia Gourmet (qui comprennent notamment les marques Valrhona et Weiss). L'objectif est de devenir un leader incontournable du Food Service Premium, la restauration hors-foyer.
Parallèlement, Savencia poursuit son expansion géographique avec la finalisation de l'acquisition de Quatá Alimentos, permettant au groupe de s'ancrer durablement dans les foyers brésiliens avec une gamme élargie.
Le programme RSE Oxygen confirme son succès avec les distinctions EcoVadis et EthiFinance, ainsi que la validation du SBTi. Savencia vise désormais l'objectif Net Zéro 2050.
L'année à venir s'annonce comme une période de transition et de consolidation. Le groupe reste vigilant face à une consommation fragile en Europe, aux tensions géopolitiques mondiales et aux évolutions des taxes à l'exportation. La priorité sera donnée à la compétitivité et à l'intégration des activités liées au chocolat. Savencia mise sur la complémentarité de ses métiers pour compenser les incertitudes du marché laitier.
Valeurs associées
|59,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,36%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes tentent un rebond vendredi, à la faveur d'une détente sur les prix du pétrole, dont les cours chahutent les marchés mondiaux depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vers 08H50 GMT, Paris prenait 0,68%, Francfort 0,83%, Londres 0,65%. ... Lire la suite
-
Unis en 2014 pour s'emparer de "la Rome du socialisme", le maire de Limoges Émile Roger Lombertie et le président de la métropole Guillaume Guérin se déchirent 12 ans plus tard, offrant l'occasion à la gauche, elle aussi divisée, de reprendre ce bastion. Leur victoire ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre vendredi dans son septième jour: - Une série d'explosions entendue à Tel-Aviv, après une alerte aux missiles iraniens Une série d'environ huit explosions a été entendue vendredi matin à Tel-Aviv, ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, en rebond au terme d'une semaine mouvementée, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre pas de signes d'apaisement, bien que Washington ait apporté un peu de soulagement en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer