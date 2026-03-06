Les défaillances d'entreprises en légère hausse en janvier (Banque de France)

( AFP / FRANCK FIFE )

Les défaillances d'entreprises ont connu une nouvelle légère hausse en janvier, en données cumulées sur douze mois, pour atteindre 68.961, indique vendredi la Banque de France.

Elles étaient 68.602 en décembre, et l'augmentation concerne "très majoritairement" les microentreprises, souligne la Banque, et dans une moindre proportion les petites entreprises.

Les défaillances (redressement et liquidation judiciaires) reculent ou sont stables d'un mois sur l'autre dans les autres catégories.

La hausse est commune "à la plupart des secteurs d'activité", en dehors de l'hébergement restauration et des activités immobilières qui enregistrent un léger recul du nombre de défaillances sur 12 mois en janvier.

Cependant, le rythme annuel de progression des défaillances (en cumul 12 mois) enregistre lui aussi une hausse, alors qu'il avait décéléré de manière continue ces derniers mois: il a été de +4,1% en janvier 2026 par rapport à janvier 2025, contre +3,6% en décembre par rapport à décembre 2024.

Comme chaque mois désormais, la Banque de France tempère ces statistiques en notant que parallèlement la population d'entreprises s'est accrue elle aussi. "Selon l'Insee, près de 1,18 million d'entreprises ont été créées à fin janvier 2026 sur 12 mois glissant, en hausse de 5,9% par rapport au cumul sur 12 mois arrêté à fin janvier", rappelle-t-elle.

En janvier, en cumul sur douze mois, il y a eu +16,2% de défaillances par rapport à la décennie qui a précédé le Covid (2010-2019), contre +15,6% en décembre.

Grâce aux aides d’État, les défaillances étaient tombées sous 30.000 par an en 2020 et 2021, mais elles ont très fortement rebondi ensuite, sous l'effet d'un rattrapage - certaines entreprises fragiles aidées pendant le Covid ont quand même fini par disparaître - mais aussi en raison de nombreuses incertitudes géopolitiques, la guerre en Ukraine en premier lieu, et de politique intérieure.