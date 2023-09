Savencia : contraction de son résultat opérationnel au premier semestre 2023

(AOF) - A 112 millions d’euros, le résultat opérationnel courant Savencia Fromage & Dairy se contracte de 11% au premier semestre 2023. Il bénéficie des hausses de tarifs et des gains de productivité industrielle, mais est pénalisé par l’impact de la baisse des cotations mondiales des ingrédients laitiers. Sur cette période, son bénéfice net chute passant en un an de 71 à 51 millions d'euros. A 3,37 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse au 30 juin 2023 de 11,7% en données publiées dont 14,4% au titre de la croissance organique.

L'effet de change défavorable de 4,9% provient de la dépréciation du peso argentin et du yuan.

Sa situation financière est solide avec des capitaux propres de 1,83 milliards d'euros et un endettement net hors IFRS 16 de 600 millions d'euros. Il représente 33% des capitaux propres consolidés contre 29% au 30 juin 2022.

Coté perspectives, le groupe précise que les incertitudes actuelles tant sur les plans économiques que géopolitiques devraient continuer à impacter l'activité du second semestre.

L'entreprise tient compte ainsi de la situation de l'économie laitière française caractérisée par un prix du lait élevé et des cotations de produits industriels en baisse ; de la tension sur la demande des consommateurs dans un environnement inflationniste et de l'attentisme des acheteurs de produits industriels ; et de la poursuite de la hausse des taux d'intérêts et de son impact sur l'économie générale.

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.