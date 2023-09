Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia: contraction de 11% du ROC semestriel information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Savencia publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net part du groupe de 51 millions d'euros, à comparer à 71 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant (ROC) en contraction de 11% à 112 millions.



Le groupe agroalimentaire explique que son ROC a bénéficié des hausses de tarifs et des gains de productivité industrielle, mais a été pénalisé par l'impact de la baisse des cotations mondiales des ingrédients laitiers.



A 3,38 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a progressé de 11,7% en données publiées, dont +14,4% en croissance organique (+11,5% pour les produits fromagers et +19% pour les autres produits laitiers).





Valeurs associées SAVENCIA Euronext Paris 0.00%