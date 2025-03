Savencia améliore légèrement sa rentabilité opérationnelle en 2024

(AOF) - Savencia Fromage & Dairy a annoncé un résultat net part du groupe de 107 millions d'euros, en 2024, contre 96,5 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel courant du groupe d'agroalimentaire spécialisé dans les produits laitiers a progressé d'un peu plus de 9% à 232,3 millions d'euros. Savencia explique cette amélioration par des " réalisations majeures dans la gestion du mix ", une " bonne gestion des inflations et la progression de la compétitivité des opérations " dans un contexte de forte inflation du prix du lait.

La marge opérationnelle courante du groupe a progressé de 20 points de base pour atteindre 3,3 %.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 5,1 % à 7,140 milliards d'euros. La croissance organique du groupe s'est élevée à 3,1 %, soutenue principalement par la hausse 7,8 % des "Autres Produits Laitiers", avec une accélération au quatrième trimestre.

Le conseil d'administration proposera un dividende de 1,60 euro par action pour 2024, contre 1,40 euro l'année précédente.

Savencia souligne que perspectives de l'année 2025 demeurent marquées par un environnement incertain et volatil. Celui-ci est marqué par un contexte de consommation évolutif et de pressions sur les prix du lait auquel s'ajoute une concurrence accrue sur les marchés tant en France qu'à l'international. La société ajoute que les tensions géopolitiques et les changements possibles de paradigmes économiques entrainant un ralentissement de la croissance mondiale.

