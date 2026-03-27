Savannah Guthrie reviendra dans l'émission "Today" le 6 avril, suite à l'enlèvement de sa mère

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Savannah Guthrie devrait reprendre son poste de co-présentatrice de l'émission "Today" de NBC le 6 avril, a annoncé la chaîne vendredi, plus de deux mois après l'enlèvement non résolu de sa mère âgée de 84 ans.

Ce sera sa première apparition dans l'émission depuis le 30 janvier, deux jours avant que sa mère, Nancy Guthrie, ne soit portée disparue de sa maison de l'Arizona, a précisé NBC.

"Il est difficile d'imaginer le faire parce que c'est un lieu de joie et de légèreté, et je ne peux pas revenir et essayer d'être ce que je ne suis pas", a déclaré Savannah Guthrie lors d'une interview diffusée dans l'émission vendredi. "Mais je ne peux pas ne pas revenir, parce que c'est ma famille. Je pense que cela fait partie de mon but en ce moment."

Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois par des membres de sa famille le 31 janvier, après avoir passé la soirée chez sa fille aînée Annie Guthrie et son gendre à Tucson.

La famille a reçu des demandes de rançon et a offert une récompense d'un million de dollars pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie.