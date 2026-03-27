 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Savannah Guthrie reviendra dans l'émission "Today" le 6 avril, suite à l'enlèvement de sa mère
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Savannah Guthrie devrait reprendre son poste de co-présentatrice de l'émission "Today" de NBC le 6 avril, a annoncé la chaîne vendredi, plus de deux mois après l'enlèvement non résolu de sa mère âgée de 84 ans.

Ce sera sa première apparition dans l'émission depuis le 30 janvier, deux jours avant que sa mère, Nancy Guthrie, ne soit portée disparue de sa maison de l'Arizona, a précisé NBC.

"Il est difficile d'imaginer le faire parce que c'est un lieu de joie et de légèreté, et je ne peux pas revenir et essayer d'être ce que je ne suis pas", a déclaré Savannah Guthrie lors d'une interview diffusée dans l'émission vendredi. "Mais je ne peux pas ne pas revenir, parce que c'est ma famille. Je pense que cela fait partie de mon but en ce moment."

Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois par des membres de sa famille le 31 janvier, après avoir passé la soirée chez sa fille aînée Annie Guthrie et son gendre à Tucson.

La famille a reçu des demandes de rançon et a offert une récompense d'un million de dollars pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie.

Valeurs associées

COMCAST-A
28,7200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank