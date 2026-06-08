Sauver Siri : après deux années de déboires, l'heure de l'IA a-t-elle enfin sonné pour Apple ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les développeurs s'attendent à des améliorations de Siri, notamment un mode conversation et l'intégration d'applications

* Les analystes s'attendent à ce qu'Apple se concentre sur des fonctionnalités d'IA pratiques, plutôt que sur des technologies de pointe

par Stephen Nellis

Lorsque Apple AAPL.O tiendra sa conférence des développeurs à son siège de Cupertino, en Californie, lundi, le clou du spectacle sera la refonte très attendue de Siri, l'assistant IA que le fabricant d'iPhone avait promis d'améliorer il y a deux ans, sans y parvenir .

Siri a fait ses débuts en 2011 et est accessible sur la majeure partie de la base installée d'Apple, qui compte 2,5 milliards d'appareils, mais des centaines de millions de consommateurs ont préféré utiliser les applications d'OpenAI et d'Anthropic. En Chine et ailleurs, les consommateurs se tournent vers des agents IA – des bots capables d'effectuer des tâches complexes pour le compte d'utilisateurs humains – pour gérer leurs emplois du temps quotidiens et s'occuper de tâches routinières.

Mais selon les analystes, Apple dispose toujours d’une mine d’or en matière d’IA sous la forme des données personnelles stockées sur chaque iPhone: e-mails, messages, rendez-vous de calendrier et autres informations disséminées dans le système d’exploitation et les applications. Ces données pourraient rendre les réponses de Siri plus utiles et rendre l’assistant plus efficace et compétent dans l’exécution des tâches.

Le défi pour Apple réside dans le fait que ces données sont verrouillées dans ses systèmes d'exploitation au nom de la confidentialité et de la sécurité. Les applications tierces ne peuvent délibérément pas lire les données les unes des autres, et même Apple ne peut accéder à la plupart d'entre elles sans l'autorisation de l'utilisateur.

Sa mission consistera à libérer le potentiel de ces données, tant pour elle-même que pour les développeurs. « Ils doivent faire en sorte que Siri ne soit pas nulle, mais Apple doit également mettre en place le cadre permettant à ses développeurs de tirer eux-mêmes parti de l’IA », a déclaré Patrick Moorhead, fondateur du cabinet de conseil en technologie Moor Insights & Strategy. « Cela peut sembler un peu ennuyeux, mais l’IA repose entièrement sur les données, car ce sont elles qui créent le contexte et permettent d’obtenir de meilleurs résultats. »

Il est vrai qu’Apple n’a guère été sanctionnée par Wall Street pour son approche de l’IA. Ses actions ont progressé d’environ 50% au cours de l’année écoulée, un gain inférieur aux quelque 120% enregistrés par Alphabet, la société mère de Google, qui a bénéficié du succès de son modèle Gemini, mais supérieur à la baisse de 7% subie par Microsoft pendant cette période. Cette entreprise a souffert d’être perçue comme à la traîne par rapport aux capacités de concurrents tels qu’Anthropic, en partie en raison des liens étroits de Microsoft avec OpenAI.

LES DÉVELOPPEURS ATTENDENT LES AMÉLIORATIONS DE SIRI

Les initiatives les plus visibles de lundi seront probablement l'introduction d'un mode « chat » avec Siri et d'une option « contexte personnel » permettant de partager ces données avec l'assistant, a déclaré Andrew Cornwall, analyste senior au sein du cabinet d'études technologiques Forrester.

M. Cornwall s'attend à ce qu'Apple permette aux développeurs d'intégrer leurs applications à Siri à l'aide de ce qu'Apple appelle des « extensions » et de choisir parmi les modèles d'IA d'OpenAI, d'Anthropic et de Gemini (Google) pour leurs applications. Apple pourrait également introduire une nouvelle méthode pour exploiter les capacités de traitement IA de ses puces personnalisées, a ajouté M. Cornwall. Le point sur lequel les analystes s'accordent généralement est qu'Apple est susceptible de présenter l'IA non pas comme une technologie, mais plutôt comme des expériences ou des fonctionnalités que ses clients trouveront utiles. Des sondages ont révélé que le public américain se montre réticent face à l'IA, et bien que les clients d'Apple sur d'autres marchés majeurs tels que la Chine perçoivent l'IA de manière plus positive , Apple n'a historiquement jamais adopté la technologie pour la technologie. Alors que Nvidia et Microsoft ont passé du temps cette année à essayer de maîtriser OpenClaw, une technologie capable de diriger une armée d’agents IA sur un ordinateur personnel pour se connecter aux services en ligne d’un utilisateur et effectuer des tâches pour les utilisateurs professionnels, Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil en technologie Creative Strategies, ne s’attend pas à ce qu’Apple emboîte le pas pour l’instant. M. Bajarin a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Apple accorde beaucoup d'importance aux technologies émergentes telles qu'OpenClaw, qui présentent encore des problèmes de sécurité potentiels .

« C'est beaucoup trop tôt pour le grand public », a déclaré M. Bajarin. « Honnêtement, je ne suis même pas sûr que les entreprises soient prêtes pour cela dans un contexte non contrôlé. »