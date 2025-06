Satellite: décision en juillet sur une possible alliance Airbus-Thales-Leonardo

Un employé d'Airbus se tient devant le satellite météorologique MetOp-SG B (Meteorological Operational Satellite - Second Generation) dans la salle blanche de la branche défense et espace de l'entreprise, le 10 novembre 2023 à Toulouse. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les poids lourds européens Airbus , Thales et Leonardo examinent différents scénarios de consolidation de leurs activités spatiales et la décision sur la faisabilité d'une alliance doit être prise en juillet, a déclaré mardi le PDG de Leonardo Roberto Cingolani.

"D'ici à fin juillet, nous voudrions avoir une décision globale de faisabilité. Cela implique de nombreux éléments, de l'antitrust à la vérification approfondie des comptes, en passant par (le potentiel de) création de valeur", a déclaré M. Cingolani au cours d'une conférence de presse au salon Le Bourget, près de Paris.

Cette décision ne porterait pas sur le modèle économique qui "prend plus de temps", a-t-il précisé.

Face à SpaceX d'Elon Musk et à la multiplication de lanceurs et de constellations en orbite basse, "nous devons changer le modèle" et le rendre "plus flexible" en offrant "les services satellitaires de bout en bout", militaires et civils.

Le dirigeant a réitéré le souhait de Leonardo d'avancer vers un modèle "similaire" à celui de MBDA.

Entreprise européenne créée en 2001, MBDA est spécialisée dans la conception et la production de missiles. Elle regroupe plusieurs activités provenant d'Airbus, de BAE Systems et de Leonardo et est présente dans plusieurs pays européens (France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne).

Elle a été créée lorsque les entreprises étaient en difficulté face à la baisse de la demande.

C'est le cas actuellement face à la crise des satellites de télécommunication qui a forcé Airbus et Thales Alenia Space --coentreprise de Thales et de Leonardo--, à la suppression de plusieurs centaines de postes dans le spatial.

"La gouvernance peut être légèrement différente parce que le type de produits est différent, la diversification des produits spatiaux n'a rien à voir avec l'approche plutôt verticale de MBDA (...) Mais l'inspiration vient du modèle MBDA", a-t-il conclu.