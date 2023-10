Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius Stedim : révision en baisse des objectifs 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 09:10









Un équipement Sartorius. (crédit photo : Sartorius AG / ) (CercleFinance.com) - A l'occasion d'une publication préliminaire, Sartorius Stedim Biotech a réduit ses prévisions pour 2023, s'attendant désormais à une baisse de son chiffre d'affaires de près de 19% (et d'environ 14% hors éléments liés au Covid-19) à taux de changes constants. Selon le fournisseur à l'industrie pharmaceutique, sa marge d'EBITDA courant devrait désormais être légèrement supérieure à 28% cette année, alors qu'elle était précédemment anticipée aux environs de 30%, et à comparer à 35% sur l'exercice précédent. D'après ses chiffres préliminaires, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2,07 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2023, soit un déclin de près de 19% à taux de change constant, et sa marge d'EBITDA courant a reculé de six points à 29%.



Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -12.74%