Sartorius Stedim: EBITDA courant quasi-stable en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech publie un résultat net en chute de 43,6% à 175,1 millions d'euros au titre de 2024, soit 1,81 euro par action, mais un EBITDA courant quasi-stable (-0,8%) à 779 millions, soit une marge en retrait de 0,3 point à 28%.



Le fournisseur de produits et services à l'industrie pharmaceutique a vu son chiffre d'affaires se maintenir (+0,2%) à 2,78 milliards d'euros. A taux de change constant, il s'est accru de 0,6%, alors que ses prises de commandes ont grimpé de 12,9%.



'Il est encourageant de constater que la tendance est de plus en plus positive et que l'activité s'est considérablement accélérée au cours du second semestre de l'année et en particulier au cours du dernier trimestre', pointe son directeur général René Fáber.



Pour 2025, Sartorius Stedim Biotech table sur une croissance rentable supérieure au niveau du marché, avec une augmentation modérée de son chiffre d'affaires, et prévoit que son EBITDA courant augmentera sensiblement plus que le chiffre d'affaires.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 208,80 EUR Euronext Paris 0,00%