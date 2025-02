Sartorius Stedim: dividende et nominations proposés en AG information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech indique que son conseil d'administration a décidé de proposer, à l'assemblée générale mixte du 25 mars prochain, le versement d'un dividende de 0,69 euro par action au titre de l'exercice 2024.



Si cette proposition était approuvée, le bénéfice total distribué par le groupe de produits et services à l'industrie pharmaceutique s'élèverait à 67,1 millions d'euros. Ce dividende, d'un même montant que pour l'année précédente, serait payé à compter du 4 avril.



Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé, sur proposition du comité des rémunérations et des nominations, de proposer Cécile Dussart et Christopher Nowers à l'assemblée générale annuelle en tant que nouveaux candidats au conseil.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 211,50 EUR Euronext Paris 0,00%