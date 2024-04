Sartorius Stedim dévisse après un début d'année décevant

(AOF) - Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Sartorius Stedim Biotech chute de 15,85% à 209,20 euros en raison d’une performance trimestrielle décevante. Le résultat net a chuté de 49,5% au premier trimestre à 56,1 millions d'euros. L'Ebitda courant a diminué de 13,2% à 191 millions d'euros, "avec des effets positifs liés au mix produit et des ajustements de la base de coûts compensant partiellement l'évolution négative des volumes". Le consensus s'élevait à 196 millions d'euros.

La marge s'est établie à 28,6% contre 30,3% sur la même période l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a reculé de 8,2% à 667 millions d'euros, ressortant nettement sous les attentes : 719 millions d'euros. En organique à taux de change constants, l'activité du fournisseur de l'industrie pharmaceutique a reculé de 9,4%.

Sartorius Stedim Biotech a enregistré une augmentation des prises de commandes de 13,9 % à taux de change constant à 676 millions d'euros, avec une croissance émanant de toutes les régions à l'exception de la Chine.

Le groupe a confirmé son objectif d'atteindre en 2024 une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure, avec une marge d'Ebitda courant supérieure à 30% contre 28,3% en 2023.

