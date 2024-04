Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius Stedim: dans le rouge avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech recule de près de 2% et sous-performe la tendance à Paris, sur fond de propos d'UBS qui réitère sa position 'neutre' sur le titre du fournisseur de produits et services à l'industrie pharmaceutique avec un objectif de cours ramené de 276 à 232 euros.



Après une publication au titre du premier trimestre jugée décevante, le broker s'attend à ce que 'les investisseurs restent prudents jusqu'à ce qu'il y ait des signes consistants de reprise et un chemin clair vers les objectifs pour l'exercice 2024'.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -1.17%