Sartorius Stedim: BPA en chute de 40% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech publie pour son premier semestre 2023 un résultat net par action en chute de 40,4% à 2,62 euros, et un EBITDA courant de 415,7 millions d'euros, soit une marge de 29,7% du chiffre d'affaires contre 35,2% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de produits et de services à l'industrie pharmaceutique a reculé de 18,7% à 1,4 milliard d'euros, soit une baisse organique de 19,6% à taux de change constant et une diminution de 18,5% en tenant compte des acquisitions.



Tout en reconnaissant des 'incertitudes toujours importantes face à la situation politique et économique mondiale', le groupe confirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'ensemble de l'exercice en cours.