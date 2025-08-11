Sartorius Stedim Biotech va investir $3 mlns dans une participation minoritaire dans Nanotein Technologies

Sartorius Stedim Biotech SA
STDM.PA :
* SARTORIUS STEDIM BIOTECH ET NANOTEIN TECHNOLOGIES S'ASSOCIENT POUR FAIRE PROGRESSER LA FABRICATION DE THÉRAPIES CELLULAIRES
* SARTORIUS STEDIM BIOTECH INVESTIRA JUSQU'À $3 MLNS DANS UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS NANOTEIN TECHNOLOGIES
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
