Sartorius Stedim Biotech va investir $3 mlns dans une participation minoritaire dans Nanotein Technologies

information fournie par AFP Video • 11.08.2025 • 16:23 •

Lors de la vague de chaleur début juillet, le centre d’accueil de la faune sauvage de Maisons-Alfort, en région parisienne, a battu son record d’entrées d’animaux. Avec les incendies et les nouvelles hausses de chaleur annoncées, l’inquiétude monte chez ces professionnels ... Lire la suite