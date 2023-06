Sartorius Stedim Biotech sanctionné en Bourse après son avertissement sur ses résultats 2023

Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à une marge d'Ebitda courant d'environ 30 % après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente (35%). (crédit photo : Sartorius AG / )

(AOF) - Plus forte baisse du SBF 120, Sartorius Sted Biotech décroche de 14,82% à 236,90 euros. Le fournisseur de l'industrie des biotechnologies a lancé vendredi un avertissement sur ses résultats 2023. Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à une marge d'Ebitda courant d'environ 30 % après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente (35%). La direction cible également un chiffre d'affaires en repli de 10% à 15% contre précédemment une hausse comprise en 0% et 5%.

Les acquisitions devraient contribuer à hauteur d'environ 1 point de pourcentage à l'évolution du chiffre d'affaires, hors acquisition prévue de Polyplus.

Le groupe a mis en cause une " réduction plus longue que prévu des stocks chez les clients de l'industrie biopharmaceutique à la suite de la pandémie de Covid-19, ainsi que les activités d'investissement relativement faibles des clients en raison des capacités de production disponibles ".

Le ratio dépenses d'investissement sur chiffre d'affaires en 2023 est maintenant estimé à environ 15 % (précédemment, environ 12,5 %) et le ratio d'endettement net sur Ebitda courant à environ 1,1 (auparavant environ 0,5). Les acquisitions éventuelles, y compris la transaction proposée pour Polyplus, ne sont pas incluses dans cette projection

