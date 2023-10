Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius Stedim Biotech: résultats neuf mois sans surprise information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - L'action Sartorius Stedim Biotech signe jeudi la plus forte hausse du SBF 120 malgré la publication de résultats jugés sans grande surprise suite à son sévère avertissement lancée la semaine passée.



A 10h50, le titre grimpe de 5,8% alors que l'indice SBF 120 perd au même moment autour de 1%.



Le fournisseur de produits et services pour l'industrie biopharmaceutique a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 2.069 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.



Cela correspond à une baisse organique de 20,6% à taux de change constant et à un recul de 19% en tenant compte des acquisitions.



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant a également reculé, à 594 millions d'euros, soit un repli de 35%, donnant une marge de 28,7% contre 35% un an plus tôt.



S'il note que la normalisation de l'industrie et que le climat morose de ses affaires durent 'plus longtemps que prévu', le groupe dit avoir constaté 'des premiers signes de reprise de la demande' vers la fin du troisième trimestre.



'Les prises de commandes ont atteint 617 millions d'euros, ce qui fait ressortir un ratio commandes/facturations ('book-to-bill') de 0,93x contre 0,80x à la fin du deuxième trimestre 2023', relèvent les analystes d'UBS.



Le groupe a par ailleurs renouvelé ses objectifs, fortement abaissés le 12 octobre, prévoyant toujours un chiffre d'affaires annuel en baisse d'environ 19% pour une marge d'Ebitda courant légèrement supérieure à 28%.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris +7.16%