Sartorius Stedim Biotech et Sensible Biotechnologies signent un partenariat

(AOF) - Sartorius Stedim Biotech a signé un protocole d’accord avec Sensible Biotechnologies, un pionnier de la conception et de la fabrication de thérapies cellulaires à base d’ARNm. Les deux entreprises vont devoir développer conjointement l’industrialisation et la mise à l’échelle de la plateforme cellulaire de Sensible Biotechnologies, première de sa catégorie pour la conception, l’optimisation et la fabrication d’ARNm de haute qualité.

Sartorius a déjà fourni un soutien important sous forme d'équipements et de consommables de pointe. Le partenariat annoncé s'étendra au développement de procédés, à la conception d'installations en circuit fermé et au support technique.

