Sartorius Stedim Biotech brille après ses résultats préliminaires pour 2024

(AOF) - Sartorius Stedim Biotech (+10,11% à 229,90 euros) affiche la plus forte hausse du SBF 120 et du marché SRD après la présentation de résultats préliminaires pour l’exercice 2024. Le fournisseur de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques publie un EBITDA courant à 779 millions d’euros, avec une marge correspondante à 28,0 % et un résultat net à 175 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 2,78 milliards d’euros d’euros, en hausse de 0,6 % à à taux de change constant.

"Les objectifs de rentabilité et de chiffre d'affaires pour 2024 ont été pleinement atteints", affirme la société, qui livre des perspectives "globalement prudentes et positives" pour 2025, s'attendant à "une croissance rentable".

