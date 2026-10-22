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Sartorius Stedim Biotech ajuste ses objectifs face aux droits de douane
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 07:34

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Sartorius Stedim Biotech

STDM.PA a ajusté jeudi ses prévisions pour l'exercice en cours, notamment pour prendre en compte l'indemnisation des droits de douane.

Le fournisseur français d'équipement pharmaceutique confirme dans un communiqué prévoir une croissance organique du chiffre d’affaires d’environ 6 à 10%. Il précise néanmoins que la croissance opérationnelle, incluant l’indemnisation prévue des clients "au titre des droits de douane américains imposés illégalement", devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette.

Hors effets liés aux droits de douane, la croissance opérationnelle devrait quant à elle se situer autour du point médian de la fourchette, a indiqué le groupe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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