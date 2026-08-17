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Sartorius : ricoche sous la résistance des 185/185,5 EUR
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 11:25
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Sartorius Stedim ricoche sous la résistance des 185/185,5 EUR du 6 juin dernier puis rechute sous la MM200 (182,5 EUR) : le titre dessine ainsi l'ébauche d'une figure de retournement en "tête/épaules" sous 185 puis 190 EUR (zénith de la mi-juillet), mais la validation de cette "E/T/E" n'est pas pour tout de suite puisque la "ligne de cou" gravite 10% en dessous des niveaux actuels, vers 162,5 EUR

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