Sartorius: le 'warning' ne passe pas, dévisse de -15% à 233E information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Sartorius dévisse de -15% à 233E suite à un 'profit warning' qui ne passe pas.

Le titre menace d'enfoncer le support majeur des 237,5E du 21 avril au 17 mai dernier, en direction des 205E, l'ex-plancher du 12 juin 2020.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -13.78%