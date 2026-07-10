Sartorius efface la résistance des 183,7EUR et se dirige vers un test de la résistance des 190EUR qui remonte à mi-avril.
L'objectif suivant serait de renouer avec les 200EUR, ex plancher de fin décembre 2025.
Sartorius efface la résistance des 183,7EUR et se dirige vers un test de la résistance des 190EUR qui remonte à mi-avril.
L'objectif suivant serait de renouer avec les 200EUR, ex plancher de fin décembre 2025.
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