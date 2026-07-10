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Sartorius : efface la résistance des 183,7EUR
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 13:15

Sartorius efface la résistance des 183,7EUR et se dirige vers un test de la résistance des 190EUR qui remonte à mi-avril.

L'objectif suivant serait de renouer avec les 200EUR, ex plancher de fin décembre 2025.

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