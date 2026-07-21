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information fournie par Zonebourse•21/07/2026 à 13:48
Sartorius dévisse de -11%, vers 159 EUR, ce qui efface tous les gains depuis le 18 juin dernier (ou le 13 mars) et ramène le titre dans une zone dangereuse où la cassure des 161,5 EUR est déjà de mauvais augure.
Sartorius risque de s'en aller retracer le plancher annuel des 150,30 EUR du 30 avril.
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information fournie par Boursorama•21.07.2026•15:24•
Après avoir connu une croissance spectaculaire depuis la crise financière de 2008, le marché de la dette privée traverse une période de turbulences, notamment aux États-Unis où les demandes de rachats de fonds se multiplient. Faut-il craindre une nouvelle crise ...
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Les salariés de l'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, ont pris le contrôle du site appartenant au groupe Fibre excellence, dont l'avenir doit être tranché prochainement par le tribunal de commerce de Toulouse, a-t-on appris mardi auprès de ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•21.07.2026•15:12•
Christophe Fanichet était à la tête de SNCF Voyageurs depuis sa création le 1er janvier 2020, il "garde toute la confiance" de Jean Castex, indique le groupe ferroviaire public dans un communiqué. Un chamboule-tout. Ce mardi 21 juillet, le patron de la SNCF Jean ...
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Voici les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis. . Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Bahreïn Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti mardi à Bahreïn, après ...
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