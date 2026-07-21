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Sartorius : dévisse de -11%, vers 159 EUR
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 13:48

Sartorius dévisse de -11%, vers 159 EUR, ce qui efface tous les gains depuis le 18 juin dernier (ou le 13 mars) et ramène le titre dans une zone dangereuse où la cassure des 161,5 EUR est déjà de mauvais augure.

Sartorius risque de s'en aller retracer le plancher annuel des 150,30 EUR du 30 avril.

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160,5000 EUR Euronext Paris -10,93%
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